Projetos aprovados pelo Fundopem no início de 2022 somam R$ 64,2 milhões

O Fundo Operação Empresa (Fundopem/RS) aprovou, no início deste ano, nove projetos que somam R$ 64,2 milhões em investimentos e preveem 493 novos postos de trabalho. Há ainda outros 97 projetos tramitando na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), aguardando documentação ou em análise.



Entre os investimentos confirmados neste início de 2022, aparecem nove empresas de pequeno, médio e grande porte, de diferentes campos da indústria, como produtos alimentícios, leites e derivados, vitivinicultura, madeira e celulose, químico e petroquímico. A chegada ou ampliação delas impactam nove municípios de diferentes regiões do Estado, levando desenvolvimento, emprego e geração de renda para Arroio do Meio, Dois Irmãos, Espumoso, Frederico Westphalen, Garibaldi, Mato Leitão, Nova Petrópolis, Porto Alegre e Sarandi.

Os destaques ficam por conta das cooperativas Agropecuária Petrópolis Ltda – Piá, de Nova Petrópolis, e Vinícola Garibaldi Ltda., de Garibaldi, com investimentos de R$ 12,4 milhões e R$ 11,8 milhões, respectivamente, além da Pamparafia Indústria e Comércio de Embalagens Ltda., que está criando 360 novas vagas de emprego.

Durante o ano de 2021, o programa aprovou 48 projetos e alcançou a marca histórica de R$ 752,7 milhões em investimentos, além de 1.338 novos postos de trabalho previstos, entre ampliações de empresas já instaladas no Rio Grande do Sul e chegada de novos negócios. O Fundopem é o maior programa de incentivo para ampliação ou atração de empresas do Estado e faz parte da carta de produtos e serviços de fomento à economia gaúcha oferecidos pela Sedec.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem trabalhado com afinco para contribuir na retomada econômica do Estado, que foi severamente atingido pelos períodos de fechamento do comércio nos últimos dois anos. O setor industrial, segmento que sempre teve grande relevância no cenário econômico gaúcho, tem liderado a retomada do crescimento no Rio Grande do Sul.

