Rota do Sol terá bloqueios a partir de terça-feira (15)

A Rota do Sol (ERS-486) terá bloqueios totais de Itati a Terra de Areia entre os dias 15 e 21 deste mês, conforme o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). As interrupções ocorrerão em intervalos de, aproximadamente, 15 minutos das 6h às 8h e das 16h30 às 19h. O objetivo é dar continuidade aos estudos de monitoramento de animais que vivem na Reserva Biológica Mata Paludosa, que são exigidos pelo Ministério Público e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Texto: Ascom Daer

Edição: Secom