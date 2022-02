Túnel Antonieta de Barros será interditado parcialmente para continuidade de serviços de manutenção

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que, a partir desta segunda-feira, 14, até a madrugada de sábado, 19, o trânsito no Túnel Antonieta de Barros, em Florianópolis, sofrerá alterações no período noturno.

As faixas de rolamento no sentido Bairro-Centro e Centro-Bairro serão interditadas para a troca da iluminação por lâmpadas LED e para a limpeza e lavação das paredes do túnel.

O trabalho será realizado sempre das 22h às 5h da manhã. Para evitar transtornos ao trânsito e à mobilidade, mesmo durante o fechamento programado das faixas, uma das três pistas sempre ficará livre para o trânsito. A manutenção será sinalizada e acompanhada pela Polícia Militar Rodoviária.

Saiba mais

O quê:Fechamento parcial de pistas do Túnel Antonieta de Barros

Quando:Nesta segunda, 14, no sentido Bairro-Centro e de terça-feira até a madrugada de sábado, 19, nos dois sentidos, sempre das 22h às 5h da manhã

Atenção:Nos horários indicados, uma das três pistas estará sempre liberada para o tráfego, durante a execução dos serviços