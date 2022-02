Veleiros podem ser contemplados no cais do Pier Mauá

Os navios veleiros participantes da etapa brasileira do evento Velas Latinoamerica 2022, que vai até o dia 20 de fevereiro, poderão ser contemplados pelo público. As visitas ocorrerão até o dia 19 no cais do Pier Mauá, na região central do Rio de Janeiro.

Para evitar aglomerações, a visitação ao cais de atracação dos navios somente poderá ser feita com agendamento prévio por meio do link. Foram definidos cinco horários de visita por dia, das 13h às 17h50, com duração de 50 minutos. Não haverá visitação no interior dos navios.

O evento, que ocorre de quatro em quatro anos, reúne navios de sete países das Américas (Brasil, Argentina, Colômbia, Equador, Peru, Uruguai e México). O Brasil é o país anfitrião da quarta edição do Velas Latinoamerica e tem como representante o navio-veleiro Cisne Branco.

Segundo a Marinha do Brasil, o evento faz parte das comemorações do bicentenário da Independência do Brasil, que será no dia 7 de setembro deste ano.

A etapa brasileira se iniciou ontem (13) com o Desfile Naval dos navios participantes, que percorreram a orla carioca e desfilaram pelas praias da Barra da Tijuca, São Conrado, Leblon, Ipanema e Copacabana.

Além do brasileiro Cisne Branco, quem passou pela orla do Rio pôde ver os navios Libertad e Bernardo Houssay, da Argentina, Guayas, do Equador, Unión, do Peru, Capitán Miranda, do Uruguai, e 20 de Julio, da Colômbia. O navio mexicano Cuauhtémoc não participará da etapa brasileira do evento.

Em prol do meio ambiente, os tripulantes dos navios participarão de uma Jornada Ecológica no dia 16 de fevereiro, para contribuir com a limpeza das águas (Regata Ecológica) e das praias (Clean Up Day) de Baía da Guanabara.

As atividades se encerrarão no dia 20, com o Desfile Naval de despedida, quando os navios seguirão para o próximo destino, em Montevidéu, no Uruguai. Durante o evento náutico, ao longo de quatro meses, os navios veleiros visitarão importantes cidades e portos do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, Panamá, Colômbia, República Dominicana, Curaçao e México.