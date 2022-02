Linhas 8 e 9 de trens tem problemas de circulação em São Paulo

Desde o início da manhã de hoje (14), as linhas de trens 8 - Diamante - e 9 - Esmeralda - apresentam problemas na capital paulista. Na Esmeralda, que passa pelas partes sul e oeste da cidade, houve, segundo a empresa Via Mobilidade, concessionária que administra a linha, um problema na alimentação elétrica dos trens.

De acordo com a empresa, os trens circulam por apenas uma via entre as estações Jurubatuba e Autódromo. Pelas redes sociais, os usuários relatam confusão, estações lotadas, muita demora e trens trafegando sem ar-condicionado.

Estações lotadas

A Via Mobilidade também informou problemas ocorridos na Linha 8 - Diamante -, que liga o centro paulistano aos municípios a oeste da região metropolitana. Segundo a empresa, um problema em um equipamento na região de Osasco prejudicou a circulação e aumentou o tempo de parada dos trens. Fotos que circulam nas redes sociais também mostram lotação nas estações da linha.

A Via Mobilidade, consórcio formado pela CCR e pelo Grupo Ruas, ganhou no ano passado a concessão para administrar as linhas 8 e 9, que eram mantidas pela estatal estadual Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A empresa também mantém a Linha 5 - Lilás - do sistema de metrô.