Congresso se ilumina de roxo em apoio ao Dia Internacional da Epilepsia

O prédio do Congresso Nacional ficará iluminado da cor roxa, de hoje a quarta-feira (16), em apoio ao Dia Internacional da Epilepsia. A intenção é chamar atenção para os problemas enfrentados por quem tem a doença, por suas famílias e pelos cuidadores, a fim de desmistificar o preconceito.

A epilepsia é uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos. A crise é caracterizada por uma descarga elétrica anormal do cérebro, que causa convulsões.

Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que no mundo mais de 65 milhões de pessoas vivam com a doença. O tratamento da epilepsia é principalmente medicamentoso, com cerca de 70% dos pacientes permanecendo livres de crises.