Gabinete de Crise mantém Alerta para todas as regiões Covid pela terceira semana seguida

Nesta semana, a média móvel de casos confirmados no Rio Grande do Sul apresentou um aumento de 18% (Foto: Diones Roberto Becker)

Pela terceira semana seguida, o Gabinete de Crise decidiu manter os Alertas para todas as 21 regiões Covid do Sistema 3As de Monitoramento, responsável pelo gerenciamento da pandemia no Rio Grande do Sul. O Estado permanece no mais elevado nível de contaminação desde o início da pandemia, embora tenha apresentado tendência de estabilidade na última semana.

Chamou a atenção da equipe técnica do Grupo de Trabalho (GT Saúde), o fato de que as internações pediátricas se encontram no maior nível observado em todo o período da pandemia. Na última semana, estiveram internadas em média, a cada sete dias, 64 crianças em leitos clínicos e 21 em UTIs em todo o Estado.

Até o momento, o pico havia sido em abril de 2021, com no máximo 25 internados em leitos clínicos e 15 em UTIs na média da semana. Esse número maior de casos está diretamente relacionado ao menor avanço da vacinação nessas faixas etárias, o que evidencia como fundamental a necessidade de aumentar o ritmo de imunização de crianças.

Nesta semana, a média móvel de casos confirmados apresentou um aumento de 18%, mantendo-se em cerca de 17 mil casos por dia desde 23 de janeiro. Com isso, a incidência semanal permanece próxima a mil casos por 100 mil habitantes. Isso significa que 1% da população gaúcha foi contaminada pelo novo coronavírus nesta semana.

O número de internados, entre suspeitos e confirmados para Covid-19, reduziu 133 – uma diminuição de 149 em leitos clínicos e um aumento de 16 em UTIs.

A taxa de ocupação de leitos de UTIs do Estado está em 63,2%. Nesta semana, foram registrados mais 347 óbitos, uma média de 49,6 óbitos por dia, o que corresponde a uma elevação semanal de 37,2%.

A média móvel dos últimos sete dias de internados em leitos clínicos, entre suspeitos e confirmados, é de 1.641. Isso representa uma estabilidade quando comparado à semana passada. A média móvel dos últimos sete dias de pacientes internados em UTIs, entre suspeitos e confirmados, é de 681, ou seja, 11,8% superior à semana passada.

Quanto à vacinação, 82% da população residente do Rio Grande do Sul tomou pelo menos uma dose. O esquema vacinal completo (duas doses ou apenas uma, no caso da Janssen) já foi feito por 73,3% da população. A dose de reforço, porém, foi feita por apenas 26,3%.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.