Audições selecionarão alunos para Orquestra Petrobras

Até o próximo dia 4 de março, estarão abertas as inscrições para a audição que vai selecionar novos alunos para a Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica (Ajopes). A seleção de novos alunos será feita por meio das audições externas programadas para 12 e 13 de março, na sede da orquestra, situada na Rua dos Arcos, 24, Espaço 5, Lapa, centro do Rio de Janeiro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site da orquestra.

As vagas são limitadas a 29, distribuídas por instrumentos: violino (11 vagas), viola (quatro), violoncelo (três), contrabaixo (duas), flauta (uma), oboé (uma), clarineta (duas), fagote (duas), trompete (uma), trompa (uma) e percussão sinfônica (uma).

O processo vale para estudantes de música, entre 14 e 20 anos, que estejam sob orientação de professores particulares ou vindos de escolas de música, projetos sociais, cursos técnicos, conservatórios e orquestras juvenis de toda a região metropolitana do Rio. Os interessados devem ter ensino médio concluído ou em andamento, excetuando os que já ingressaram no ensino superior.

O que é

Criada em 2012, a Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica oferece formação gratuita para jovens oriundos de escolas de música e orquestras comunitárias, a fim de prepará-los para o ingresso em curso superior de música e sua consequente inserção profissional. Durante os dois anos do programa, os alunos participam de aulas de teoria e percepção musical e de prática de orquestra, além de ter a oportunidade de estudar com os músicos da Orquestra Petrobras Sinfônica.

Em dez anos de história, a Academia Juvenil viu seus alunos obterem média de 94% de aprovação nos testes de habilidade específica (THE), em diversas universidades. Para o violonista Tomaz Soares, regente e professor de prática de orquestra da Ajopes, a academia é uma ótima oportunidade para o jovem que deseja aprofundar os estudos de música e de instrumento, bem como as habilidades rumo à profissionalização.

“Na academia, os alunos encontram um ambiente voltado para seu desenvolvimento integral como músicos. Após dois anos, eles finalizam o programa tocando e solfejando melhor, prontos para singrar na universidade e no mundo da música, seja a orquestral ou não. O objetivo final desse aprimoramento é a comunicação com o público por meio dessa linguagem tão única e universal que é a música”, disse Tomaz Soares, músico da orquestra.

Ex-aluno da Ajopes, Daniel Martins, de 19 anos, estudou na academia entre 2020 e 2021. “Estudei não só com profissionais renomados na área da música, como aprendi também com toda equipe por trás da orquestra. Com certeza, foi minha maior experiência musical. Sempre soube, desde pequeno, que trabalharia com música, e a academia me ajudou a ter certeza disso”. O clarinetista e agora estudante da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Daniel Martins, recomendou que quem estuda música não deve perder essa oportunidade.

Histórico

Fundada pelo maestro Armando Prazeres em 1975, a Orquestra Petrobras Sinfônica se consolida como uma das mais conceituadas orquestras do país e ocupa lugar de destaque entre os maiores conjuntos musicais da América Latina.

Ela conta com uma formação de mais de 60 instrumentistas e tem como diretor artístico e maestro titular Isaac Karabtchevsky, respeitado regente brasileiro e nome consagrado no panorama internacional. Inovadora e com forte presença digital, tornou-se a orquestra brasileira com mais seguidores da plataforma, além de ser a única orquestra do país gerida por seus próprios músicos.