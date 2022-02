Correios adquirem frota de bicicletas elétricas para realizar entregas

Os Correios concluíram a aquisição de 609 bicicletas híbridas que serão usadas para realizar entregas de cartas e encomendas em 11 estados. Ambientalmente corretas, as bicicletas diminuem os custos de entrega e agilizam a movimentação dos carteiros em grandes centros urbanos.

Segundo informa a empresa em nota, a modernização da frota "além de melhorar as condições de trabalho dos carteiros, representa ganho de produtividade, maior qualidade das entregas e redução de custos". As bicicletas foram desenvolvidas dentro da própria empresa como foco no trabalho dos entregadores.

“As bicicletas contam com especificações técnicas desenvolvidas por engenheiros da empresa, após testes-pilotos. Por essa razão, elas priorizam materiais leves, resistentes e ergonômicos, com foco em garantir o bem-estar dos empregados que atuam na distribuição domiciliária, além de reduzir custos com manutenção e ampliar a disponibilidade do recurso”, ressalta o diretor de Operações dos Correios, Carlos Henrique de Luca Ribeiro.

A nova frota se soma às 189 bicicletas que já estavam em circulação desde agosto de 2021.