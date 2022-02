Vacinação em SC: Vacinômetro passa por atualização e traz novos indicadores sobre dose de reforço

OVacinômetro de Santa Catarinapassa a contar com mais indicadores a partir desta sexta-feira, 11. A plataforma agora traz dados sobre a cobertura da dose de reforço para população acima de 60 anos e acima de 18 anos.

De acordo com o superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, os dados do Vacinômetro servirão de base para uma nova matriz de avaliação de risco potencial, que também está em fase de finalização e deverá ser apresentada a partir da semana que vem em reunião do COES e da CIB.

“Foram incluídas funcionalidades que permitem monitorar a cobertura vacinal da dose de reforço para a população adulta (a partir dos 18 anos) e para a população idosa (a partir dos 60 anos). A cobertura da dose de reforço para a população acima de 60 anos fará parte a partir da próxima semana dos indicadores da Matriz de Risco Potencial Regionalizado, que será divulgada no COES no próximo dia 15 de fevereiro, devendo ser efetivamente aplicada a partir de sábado, 19 de fevereiro”, apontou Macário.

O superintendente pediu para que aqueles com mais de quatro meses de aplicação da última dose também procurem os postos de vacinação, pois o reforço é fundamental para manter proteção contra a Covid-19.

:: Acesse o vacinômetro aqui

Atualizações e consultas

Aberta a todos os catarinenses, o Vacinômetro conta com uma distribuição de 15 páginas, sendo 14 delas utilizadas para evidenciar filtros de análise por vacina, município, período, regional, faixa etária, grupo prioritário e esquema vacinal por população. Os dados são separados entre primeira, segunda, dose única, dose de reforço e dose adicional. O site contabiliza as pessoas vacinadas entre 5 anos até mais de 80 anos.

Nos últimos dias, a SES atuou ao lado do Ministério da Saúde na resolução dos problemas de atualização de dados que ainda ocorriam como consequência do ataque hacker sofrido pelo MS no dia 8 de dezembro de 2021. Com isso, foram recuperados dados de vacinação em crianças de 5 a 11 anos. O levantamento mostra que 112.881 crianças já receberam a primeira dose, o que representa 17,5% de cobertura vacinal nesta faixa etária.