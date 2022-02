Presidente da Cotricampo se reúne com Governador do Estado

Reunião ocorrer no Palácio do Piratini (Foto: Divulgação)

Durante esta quinta-feira, 10 de fevereiro, o Presidente da Cotricampo, Gelson Bridi, juntamente com lideranças do município de Campo Novo, que acompanhados da Deputada Zilá Breitenbach e do Deputado Aloísio Classmann, estiveram no Palácio Piratini, fazendo o convite oficial da ExpoAgro Cotricampo ao Governador Eduardo Leite.

A feira está se aproximando da 6ª edição que acontece de 24 a 26 de fevereiro, no Campo Experimental da Cotricampo.

Estiveram presentes representando o município de Campo Novo a Vice-Prefeita Marcieli Reis, a Presidente da Câmara de Vereadores Fernanda Bresolin e a Secretária de Administração Elisandra Rohr dos Santos.

