SEDUC abre novo período de pré-matrículas para alunos do ensino médio

A fim de dar oportunidade para que estudantes do ensino médio retornem às escolas da rede estadual, a Secretaria Estadual da Educação (SEDUC) abriu um novo período de pré-matrículas especialmente para esse público entre 10 e 17 de fevereiro.

O objetivo é evitar a evasão escolar em função das perdas de aprendizagem causadas pela pandemia e incentivar a volta dos jovens aos estudos.

As inscrições acontecem de forma online diretamente no site da SEDUC. Basta clicar na aba ‘Serviços e Informações’ e selecionar o item ‘Chamada pública escolar’.

Para a matrícula ser efetivada, o estudante que realizar a pré-matrícula no site precisará comparecer à escola presencialmente levando a documentação exigida.

