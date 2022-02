Rio publica datas em que escolas de samba desfilarão em abril

A prefeitura do Rio de Janeiro publicou hoje (11) no Diário Oficial do Município as datas dos desfiles das escolas de samba, adiados para abril em razão da alta de casos de covid-19.

O carnaval da Marquês de Sapucaí vai começar nos dias 20 e 21 de abril, com os desfiles das escolas da série ouro. Já as agremiações do Grupo Especial vão desfilar nos dias 22 e 23 de abril, sexta-feira e sábado.

No domingo (24 de abril), será a vez das escolas mirins. A apuração das notas dos jurados será no dia 26 de abril, uma terça-feira. O desfile das campeãs do Grupo Especial encerra a programação da Marquês de Sapucaí no dia 30 de abril (sábado).

Desfiles do Sambódromo

20/4 (quarta-feira) - Série Ouro - Liga RJ

21/4 (quinta-feira) - Série Ouro - Liga RJ

22/4 (sexta-feira) - Grupo Especial - Liesa

23/4 (sábado) - Grupo Especial - Liesa

24/4 (domingo) - Desfile das Crianças

26/4 (terça-feira) - Apuração

30/4 (sábado) - Campeãs - Liesa

Os desfiles da Avenida Intendente Magalhães, na zona norte da cidade, também tiveram o calendário publicado nesta sexta-feira. A prefeitura divulgou, ainda, que o Terreirão do Samba, no Centro do Rio, terá apresentações nos dias 20, 21, 22, 23 e 30 de abril.

Desfiles da Intendente Magalhães

20/4 (quarta-feira) - Federação de Blocos

21/4 (quinta-feira) - Grupo de Avaliação - Superliga

22/4 (sexta-feira) - Grupo Bronze - Superliga

29/4 (sexta-feira) - Grupo Prata - Superliga

30/4 (sábado) - Grupo Prata - Superliga

1º/5 (domingo) - Grupo B+C - Livres

A decisão de adiar o carnaval para abril foi anunciada conjuntamente em janeiro pelas prefeituras do Rio de Janeiro e de São Paulo. Com a escolha das datas, as cidades buscam aproveitar o feriado prolongado de Tiradentes (21 de abril). Além disso, o 23 de abril é feriado de São Jorge no estado do Rio de Janeiro.

"A decisão foi tomada em respeito ao atual quadro da pandemia de covid-19 no Brasil e à necessidade de, neste momento, preservar vidas e somar forças para impulsionar a vacinação em todo o território nacional”, diz a nota conjunta das prefeituras divulgada no dia em que o adiamento foi anunciado.