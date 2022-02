Projeto obriga estudante a comprovar vacinação contra Covid-19 para assistir aulas

O Projeto de Lei 34/22 exige de estudantes a apresentação de certificado de vacinação contra a Covid-19 para efetuar matrículas e frequentar aulas em instituições públicas e privadas de ensino. A proposta está sendo analisada pela Câmara dos Deputados.

Segundo o texto, o certificado de vacinação, digital ou não, emitido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), deverá ser exigido por instituições de ensino básico e superior à medida que o município onde estuda ou mora o estudante disponibilizar doses para sua faixa etária.

"A vacinação em massa da população já se mostrou eficaz para, no mínimo, diminuir o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus, causador da Covid-19”, argumenta o autor do projeto, deputado Alexandre Frota (PSDB-SP).

"A ciência tem que se sobrepor às opiniões contrárias à vacinação em massa em razão dos resultados obtidos até agora. Nossa obrigação enquanto legisladores é garantir a saúde de toda a população”, concluiu.

De acordo com o projeto, o certificado, comprovante ou passaporte de vacinação deverá ser exigido por até um ano após a decretação do fim do estado de emergência sanitária causada pelo novo coronavírus.

Tramitação

O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões Comissões de Educação; de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.