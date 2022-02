Governo inaugura nova sede da Delegacia de Polícia de Capão da Canoa, no Litoral Norte

O governador Eduardo Leite participa da inauguração, nesta sexta-feira (11/2), da nova sede da Delegacia de Polícia (DP) de Capão da Canoa, no litoral norte do Estado. Alocada em um prédio maior e recém-reformado, a DP inova ao proporcionar mais agilidade no atendimento e maior acesso da população aos serviços, uma vez que está instalada na área central, nas proximidades da rodoviária. Com quatro pavimentos, o imóvel ainda conta com elevador, climatização e estacionamento.

AVISO DE PAUTA

O quê:inauguração da nova sede da Delegacia de Polícia de Capão da Canoa

Quando:sexta-feira (11/2), às 15h

Onde:Avenida Rudá, 771, Centro – Capão da Canoa