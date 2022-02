Operação da PM e PRF deixa pelo menos oito mortos no Rio de Janeiro

Uma operação da Polícia Militar (PM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deixou pelo menos oito mortos na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a PRF, o objetivo da operação é cumprir mandados de prisão contra suspeitos de roubo de cargas.

Segundo a PRF, logo no início da operação, os agentes encontraram criminosos “fortemente armados” e iniciou-se um confronto.

Até as 7h, haviam sido apreendidos seis fuzis, três pistolas e duas granadas. De acordo com a PRF, a operação, que conta com a participação do Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope), continua e a situação na região ainda é instável.