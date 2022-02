Dia D da vacinação infantil contra a Covid será 19 de fevereiro

O Dia D da vacinação infantil contra a Covid-19 será 19 de fevereiro, um sábado. A definição ocorreu durante reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nesta quinta-feira (10/2), quando ficou acertado que na data os municípios gaúchos farão um esforço extra para a aplicação da primeira dose nas crianças entre cinco e 11 anos.



Até o momento, foram vacinadas 106.784 crianças no Estado. Existe a expectativa de que, com a volta às aulas, no próximo dia 21, aumente a mobilização das famílias para que seus filhos sejam vacinados.

Escolas serão convidadas a participar da campanha, com professores agindo como formadores de opinião junto aos pais, demonstrando a necessidade de que as crianças sejam imunizadas, recebendo proteção mais efetiva contra a Covid.

Para atender à maior demanda esperada, a Secretaria da Saúde disponibilizará 85,9 mil doses da Pfizer para aplicação nas crianças entre cinco e 11 anos. De acordo com a solicitação dos municípios, mais 194.628 vacinas estarão disponíveis para a aplicação nos adolescentes.

Outra estratégia acertada na reunião foi de que a Secretaria da Saúde enviará correspondência dirigida aos prefeitos que estão com um percentual de 30% ou mais de atraso na segunda dose entre os adolescentes. Estão nesta situação, atualmente, 212.069 jovens de 12 a 17 anos. Em 181 municípios, há atraso no grupo de 12 a 14 anos, e em 171, do grupo de 15 a 17 anos.