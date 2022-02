Governo apresenta indicadores de criminalidade de janeiro na sexta-feira (11)

A cúpula da Segurança Pública do Rio Grande do Sul estará nesta sexta-feira (11/2) no município de Esteio, na Região Metropolitana, para apresentar os indicadores de criminalidade do Estado relativos a janeiro.

A apresentação ocorrerá às 11h na rua Garibaldi, conhecida como Rua Coberta, no Centro, seguida de coletiva de imprensa para questionamentos às autoridades. Os dados serão detalhados pelo governador Eduardo Leite e pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior.

O evento também terá a presença de todas as chefias das instituições vinculadas à Secretaria da Segurança Pública (SSP), além de autoridades locais que participam do planejamento desenvolvido pelo programa RS Seguro.

A apresentação será transmitida ao vivo pelo canal do governo do Estado no YouTube (cliqueaqui).

AVISO DE PAUTA



O quê:apresentação dos indicadores de criminalidade do RS relativos a janeiro e coletiva de imprensa

Quando:sexta-feira (11/2), às 11h

Local:Rua Garibaldi (Rua Coberta), no Centro de Esteio

Transmissão ao vivo:pelo canal do governo do Estado no YouTube (cliqueaqui).