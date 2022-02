Administração de Redentora prepara ruas para pavimentação

A administração municipal de Redentora iniciou a preparação da Rua Ervin Matheus Braun com a Rua Tenente João Paz e da Rua Ervin Matheus Braun, no trecho ligando a Rua Sinfrônio Júlio Ribeiro com a Rua Walter Perachi de Barcelos, para receberem obras de pavimentação com pedras irregulares (calçamento).

A obra está sendo executada com recursos próprios do Município.

Já foi estalada a tubulação necessária para escoamento das águas pluviais.

Cerca de R$ 180.000 mil reais serão investidos na obra, dando prosseguimento ao projeto de melhoria na infraestrutura urbana.

