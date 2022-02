Deputadas defendem reconhecimento da atuação de mulheres na ciência

A Câmara dos Deputados vai premiar, anualmente, mulheres cientistas que se destacaram por suas contribuições para a pesquisa científica nas áreas de ciências exatas, ciências naturais e ciências humanas. A criação do prêmio foi aprovada no ano passado, para dar visibilidade ao trabalho delas, com o nome “Mulheres na Ciência Amélia Império Hamburger”.

Nascida em São Paulo em 1921, Amélia Império Hamburger foi uma física, professora, pesquisadora e divulgadora, que, além de outras realizações, participou da criação da Sociedade Brasileira de Física.

A preocupação com a defesa da igualdade de gênero no meio científico também levou a Organização das Nações Unidas (ONU) a instituir, em 2015, o dia 11 de fevereiro como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência.