Secretaria da Mulher busca adesão a tratado da OIT sobre assédio no trabalho

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados promove nesta quinta-feira (10), às 15 horas, uma reunião sobre a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que busca combater a violência e o assédio no ambiente de trabalho.

O ato que pede a assinatura da Convenção será realizado no dia 9 de março como parte da programação de atividades da campanha Março Mulher. A reunião desta quinta tem por objetivo esclarecer dúvidas sobre o tratado e sensibilizar o governo brasileiro em prol da ratificação do acordo.

Até o momento, seis países ratificaram a Convenção: Argentina, Equador, Fiji, Namíbia, Somália e Uruguai.

A Constituição determina que acordos internacionais assinados pelo governo brasileiro devem ser chancelados pelo Congresso Nacional antes de entrar em vigor.

O que é a convenção

A Convenção 190 entrou em vigor em junho de 2021 e pretende combater a violência e o assédio no ambiente de trabalho.

O texto avança na definição jurídica de conceitos relacionados ao assédio e à violência no mundo do trabalho e fornece a primeira definição internacionalmente aceita sobre o tema.

A OIT está promovendo uma campanha global visando mobilizar governos, organizações de empregadores e trabalhadores, sociedade civil e empresas do setor privado. A Secretaria da Mulher está unindo esforços para o lançamento da campanha no Brasil.

A reunião desta quinta será virtual e conduzida pela procuradora da Mulher da Câmara, deputada Tereza Nelma (PSDB-AL), e ouvirá a procuradora Regional do Trabalho e coordenadora da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho do Ministério Público do Trabalho (Coordigualdade – MPT), Adriane Reis de Araújo, e a juíza titular do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) e presidente da Comissão Anamatra Mulheres, Luciana Paula Conforti.