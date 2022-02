Casan vai ampliar capacidade de abastecimento em Rancho Queimado

A Casan se prepara para realizar mais um importante investimento em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. Depois da instalação do novo poço que abastece o sistema local, entregue no ano passado, a comunidade contará com uma nova adutora, que será assentada na Rua Central do município. O objetivo é reforçar o abastecimento e atender a demanda de crescimento populacional do município.

O investimento nesta obra prevista no Planejamento Hídrico de Santa Catarina é de R$ 855 mil. O procedimento licitatório ocorreu no último dia 24, e agora o processo está na fase da análise técnica e de documentação.

Planejamento Hídrico

O Governo do Estado prevê investimento de R$ 1,7 bilhão em todas as regiões catarinenses, para reforço e ampliação da infraestrutura de abastecimento.

O Planejamento Hídrico contempla aproximadamente 30% de crescimento das redes de adução e distribuição de água, em mais de 30 obras – muitas já em andamento

São também previstas obras para ampliação da capacidade de produção de água, com 50 projetos para melhoria e modernização de Estações de Tratamento de Água ou implantação de novas unidades. Esse investimento permitirá que no Sistema Casan, que atualmente atende 194 municípios, a capacidade de produção de água seja mais do que duplicada.

Os recursos serão ainda aplicados na ampliação da capacidade de reserva, com mais de 70 obras para implantação de novos reservatórios.