Câmara de Vereadores de FW arrecada livros para incentivar leitura de cidadãos

A Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen com o objetivo de incentivar a leitura de seus cidadãos realiza uma campanha de arrecadação de livros. Os livros arrecadados farão parte do acervo da biblioteca municipal da cidade.

Os livros podem ser entregues na Câmara de Vereadores, até o dia 25/02.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.