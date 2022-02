Peritos do INSS de Três Passos seguem em greve nesta quarta-feira

Desde ontem os peritos do INSS de todo o Brasil estão em greve. A paralisação foi programada para acontecer nesta terça e quarta-feira, ou seja, a expectativa é os atendimentos volte ao normal a partir de amanhã. Os peritos do INSS de Três Passos também aderiram a paralisação.

A Gerência Executiva de Ijuí, a qual pertence a agência de Três Passos, abrange 16 agências da Previdência Social. Atendem perícias as agências de Três Passos, Ijuí, Frederico Westphalen, Cruz Alta, Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, Cerro Largo e Santa Rosa. Nessas demais agências também houve adesão dos peritos médicos à paralisação.

De acordo com uma portaria do INSS publicada em setembro do ano passado, quem não for atendido devido a paralisações de servidores deve ter o atendimento remarcado até as 12h do dia seguinte ao cancelamento da perícia. O procedimento é exigido para a obtenção do Benefício de Prestação Continuada (BPC), auxílio-doença, aposentadorias por incapacidade permanente, entre outros.

No último dia 31, quando os profissionais também cruzaram os braços em protesto contra o governo, foram afetadas 25 mil perícias em todo o país, de acordo com estimativa da Associação Nacional de Médicos Peritos. Em dois dias, esse número pode chegar a 50 mil.

Em ofício enviado ao ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, os médicos peritos exigem uma recomposição salarial de 19,99%, relativa às perdas com a inflação de 2019 a 2022, a fixação do número máximo de 12 atendimentos presenciais como meta diária e a realização imediata de concurso público. Segundo a associação, a falta de servidores chega a 3 mil.

