Prefeito de Redentora acompanha seleção do exército

O prefeito de Redentora Nilson Paulo Costa e a Secretária Municipal de Assistência Social, Carla Miranda, acompanharam a Seleção Complementar dos jovens aptos ao Serviço Militar, realizada pelo Exército Brasileiro hoje, dia 08 de fevereiro, no Salão Paroquial da Igreja Católica de Redentora.

Participaram da Seleção Complementar de hoje os jovens que ficaram aptos na Seleção realizada em 2021. Dos 54 jovens que estavam aptos na lista de 2021 compareceram 42. Destes, 27 ficaram aptos e 15, inaptos. Dos 27 jovens aptos alguns ainda serão dispensados.

Os jovens que permaneceram aptos na Seleção deverão embarcar para o 9° Batalhão Logístico de Santiago-RS, ainda no mês de fevereiro, em data a ser definida.

Os jovens que não foram considerados aptos devem comparecer à Junta de Serviço Militar na data carimbada em seu comprovante de alistamento para solicitar seu Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.