Resultados das finanças gaúchas de 2021 serão detalhados na quinta-feira (10)

A apresentação do Relatório de Transparência Fiscal (RTF), que reúne os dados fiscais do Estado relativos a 2021, ocorrerá na quinta-feira (10), às 10h. As informações foram extraídas de relatórios da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) e analisadas em relatório que será divulgado à imprensa em encontro virtual.

O secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, analisará os dados de temas como resultados orçamentário e primário, arrecadação e dívida, além de resultados das reformas no período.

Os jornalistas que quiserem acompanhar a apresentação podem fazer contato pelo WhatsApp (51) 98636-6551.

AVISO DE PAUTA

O quê:apresentação do Relatório de Transparência Fiscal (RTF) referente a 2021

Quando:quinta-feira (10/2), às 10h, em formato virtual

Para participar: solicitar acessopelo WhatsApp (51) 98636-6551