Prorrogado o prazo de inscrições no concurso de vídeos sobre a Lei Maria da Penha

Foi prorrogado até 18 de fevereiro o prazo de inscrições para a 8ª edição do concurso de vídeos sobre a Lei Maria da Penha, promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, em parceira com o apoio do Banco Mundial e do Facebook. O tema escolhido neste ano é “15 anos da Lei Maria da Penha: como a educação pode ajudar a prevenir violências contra as mulheres?”.

O objetivo é incentivar a discussão sobre a violência contra a mulher entre jovens de diferentes comunidades e grupos sociais, divulgar a Lei Maria da Penha e os mecanismos de assistência e de denúncias existentes contra violência doméstica, e impulsionar a reflexão crítica entre jovens estudantes sobre prevenção e combate à violência contra a mulher.

Quem pode participar

Podem se inscrever no concurso estudantes de ensino médio, devidamente matriculados em escolas públicas ou privadas, com idades entre 14 e 18 anos em todo o território nacional.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do preenchimento de formulário específico de inscrição e upload do vídeo, no formato reels, na página do concurso.

Seleção dos vencedores

Uma comissão especial escolherá cinco vídeos finalistas por região, num total de 25. Os selecionados participarão de votação popular na página do Concurso Lei Maria da Penha no Facebook, de 21 de fevereiro a 4 de março.

O resultado final deve ser anunciado no dia 25 de março.

Os vencedores receberão certificado, troféu e equipamento para produção de conteúdo digital.

Desde 2012, a Procuradoria da Mulher desenvolve concursos culturais sobre a Lei Maria da Penha. A cada ano é escolhido um formato de criação artística (filmes, curtas, canções, fotografias e ilustrações, entre outras), sempre em alusão à importância da legislação.