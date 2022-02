Administração municipal de Três Passos assina ordem de serviço do programa avançar nas obras e habitação

O prefeito municipal em exercício, Rodrigo Ipê, juntamente com o secretário de Planejamento, Lucas Neckel, estão em Porto Alegre, nesta segunda-feira (07), para a assinatura do contrato e da ordem de serviço para o programa Avançar nas Obras e Habitação.

O ato contou com a participação do secretário de Estado de Obras e Habitação, José Luis Stédile, representante da empresa prestadora de serviços, MAK MÁQUINAS LTDA, e da secretaria de Obras e Habitação.

Conforme Rodrigo Ipê, esta é mais uma conquista desta gestão. “Através de contatos tanto no âmbito estadual, quanto federal, estamos trabalhando intensamente para a aprovação de projetos, como a pavimentação da Rua Gaspar Silveira Martins, através do programa Pavimenta RS (R$ 2 milhões), mais de R$ 4,5 milhões em emendas parlamentares, dentre outras conquistas”, completou.

O convênio assinado no valor de R$ 499.856,04 tem por objetivo a recuperação e manutenção de 20,35 km de estradas vicinais nas localidades de Alto Molina, Navegantes, Linha 93 e Boa Vista da Romana, beneficiando diretamente 300 famílias residentes nas respectivas localidades.

