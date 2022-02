Leite apresenta a embaixadores ações do RS para obtenção de hidrogênio verde

Em visita ao embaixador da Noruega no Brasil, Odd Magne Rudd, nesta terça-feira (8/2), o governador Eduardo Leite apresentou ações e projetos do Estado para obtenção de hidrogênio verde em busca da descarbonização do Rio Grande do Sul. Também acompanharam a apresentação os embaixadores da Dinamarca, Nicolai Prytz, e da Finlândia, Jouko Leinonen, além do encarregado de Negócios da Suécia, ministro conselheiro Sten Engdahl.

“Queremos colocar o Rio Grande do Sul no radar de investimentos. Temos uma demanda interna que sustenta investimentos e uma grande capacidade de mão de obra. Então, nossa visita vem nessa direção. Sobre a questão do hidrogênio verde, estamos no processo de estabelecimento de memorandos de entendimento que permitam buscar condições de demonstração efetiva da capacidade de o Estado ser um produtor de hidrogênio verde tanto pela capacidade de energia renovável como pela demanda interna”, disse o governador.

Após a participação no lançamento do Fórum Race to Zero SMI, durante a COP26 no ano passado, o governo do Estado deu sequência a uma série de iniciativas no campo do desenvolvimento sustentável, com o objetivo de planejar a rota de transição energética, para que em 2050 cumpra o compromisso assumido de não emitir mais carbono. A formalização da adesão às campanhas “Race to Zero” e “Race to Resilience”, no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, se deu por meio do Decreto Estadual 56.347, de 26 de janeiro de 2022.

Para alcançar as metas climáticas propostas, o governo do Estado lançou o programa Avançar na Sustentabilidade, com aporte de R$ 200 milhões para projetos transversais voltados ao incentivo de energias limpas e renováveis, desenvolvimento sustentável, recuperação do patrimônio ambiental, redução do impacto ambiental no uso da terra e boas práticas para combater as mudanças do clima.