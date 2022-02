Secretário de estado diz que programa Juro Zero não terá ampliação de recursos

O Secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Edson Brum, em entrevista na Rádio Província afirmou que o programa Juro zero lançado pelo Governo do Estado não terá ampliação de recursos.

Segundo o secretário o programa prevê o subsidio de juros de empréstimos de microempreendedor individual, empresas de pequeno porte e empresas do simples nacional no valor total de R$ 600 milhões de reais.

Os recursos liberados via BRDE, no interior do estado através das cooperativas de crédito permite que as empresas tirem empréstimos de R$ 10 mil a R$ 100 mil, com todos os juros sendo subsidiados pelo Governo do estado. O empréstimo será pago pelas empresas em 36 vezes, tendo 3 meses de carência para o primeiro pagamento.

Segundo o secretário, as cooperativas e o BRDE é quem vão definir os critérios e selecionar as empresas que se enquadram no programa para receberem os recursos. Ele explicou que a participação do governo é pagar os juros, mas que a operação do crédito será pelas unidades bancárias.

Alguns gerentes de crédito de cooperativas da nossa região contataram a nossa reportagem. Segundo eles, o valor estipulado pelo governo vai contemplar apenas uma baixíssima percentagem de pedidos que foram protocolados até o momento.

