Chuvas provocam transtornos na Baixada Santista

As fortes chuvas da madrugada causaram transtornos na Baixada Santista. Em Santos, um mutirão retirou dezesseis toneladas de lixo trazidos pelas enchentes nos bairros da zona noroeste. De acordo com a Defesa Civil do município, em 12 horas, choveu 72,7 milímetros. A força tarefa usou sete caminhões e duas retroescavadeiras para retirar o entulho da região.

Em Praia Grande, 58 famílias que ocupam uma área em Nova Mirim foram afetadas pelos alagamentos. A prefeitura usou tratores para ajudar a escoar a água. Foram oferecidos alimentos e itens de higiene aos moradores da região. Um ginásio foi colocado à disposição para atender famílias desalojadas.

Em São Vicente, choveu 70% do esperado para todo o mês de fevereiro, totalizando 160,8 milímetros de chuva. A prefeitura monitora os morros do município.