Estado e Gravataí assinam ordem de início de obra do Pavimenta

O governador Eduardo Leite e o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, assinaram, nesta segunda-feira (7/2), a ordem de início de obra para pavimentação na rua Santa Catarina, no município da Grande Porto Alegre. Também participaram o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Luiz Carlos Busato, secretários municipais e vereadores.

Gravataí é o primeiro dos 406 municípios contemplados no Pavimenta a dar ordem para início das obras. Somando o repasse do Estado e a contrapartida municipal, o investimento do programa na via é de R$ 1.672.004,80. A rua Giovani Salvatti também será beneficiada, tendo ordem de início no próximo dia 9, com investimento de R$ 1.417.118,13. Para a realização das duas obras, R$ 2.526.316,84 serão do Tesouro Estadual e R$ 452.443,51, a contrapartida da prefeitura.

“Assim como Gravataí celebra hoje o início da pavimentação da rua Santa Catarina, mais de 400 municípios no Estado também vão poder comemorar obras como esta. Além de levar qualidade de vida aos moradores da comunidade e qualificar o trânsito da cidade, geramos empregos e movimentamos a economia da construção civil. Obras espalhadas por todo o Rio Grande do Sul são também sinônimo de desenvolvimento econômico”, afirmou o governador.

Pavimentação vai melhorar qualidade de vida de moradores e beneficiar trânsito da cidade - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Conforme o prefeito Zaffalon, as vias contempladas fazem parte do sistema de linhas de ônibus municipal. “São obras com grande relevância, possibilitando a oferta aos munícipes de acessos mais qualificados à educação e à saúde básica, bem como para proporcionar um melhor fluxo de trânsito. Também lembro que a rua Santa Catarina faz interseção com a ERS-020 e servirá de ligação à Estrada Municipal, pavimentada no ano de 2020. Da mesma forma, a rua Giovani Salvatti, que fica próxima à ERS-118, servirá como mais um acesso ao bairro, auxiliando no tráfego de veículos que circulam na Estrada Itacolomi”, afirmou.

Ao todo, 406 municípios receberão obras de pavimentação em parceria com o governo do Estado. O investimento total do governo gaúcho é de R$ 375 milhões. Para o secretário Luiz Carlos Busato, que coordena o programa no governo do Estado, o Pavimenta beneficiará projetos de infraestrutura rodoviária incluindo obras de pavimentação (asfalto ou bloco de concreto), terraplanagem, drenagem e microdrenagem (meios-fios, bocas-de-lobo e redes), sinalização e acessibilidade. “O objetivo é promover o fomento à cultura e ao turismo, acesso a bens, serviços e equipamentos públicos e aprimorar as condições para escoamento da produção, melhorando a qualidade de vida de todos os cidadãos”, disse Busato.

O Pavimenta integra o programa Avançar, que reúne ações e investimentos do governo gaúcho em diferentes áreas, superando R$ 5,3 bilhões.