SES reforça a necessidade da vacinação infantil contra a Covid-19

No atual cenário da pandemia no Rio Grande do Sul, com 95% dos casos de Covid-19 analisados pela vigilância genômica da Secretaria Estadual da Saúde (SES) representarem a variante ômicron e a doença se alastrando entre crianças, o Governo do Estado ressalta a necessidade de pais e cuidadores levarem as crianças maiores de cinco anos para receber a vacina.

Na faixa etária de zero a 14 anos, durante todo o ano de 2020, houve o registro de 25,2 mil casos do novo coronavírus no Estado. Em 2021, para a mesma faixa etária, foram registrados 62,8 mil casos. Apenas no mês de janeiro, até a manhã da segunda-feira (31/1), são 23 mil crianças positivadas para Covid-19.

De acordo com a especialista em saúde da Política de Saúde da Criança da SES, Jeanice Cardoso, na maioria das vezes, as crianças apresentam quadros leves ou assintomáticos, por isso os números reais podem ser maiores. — Apenas de 2% a 3% das crianças complicam, mas em uma grande população esse índice é preocupante, principalmente sendo prevenível por meio da vacina. Não sabemos que sequelas a doença pode deixar nas crianças, que ainda estão com o corpo em formação. Por outro lado, as vacinas já têm segurança e eficácia comprovadas pela comunidade científica — esclareceu Jeanice Cardoso.

Além disso, sendo assintomáticas, elas se tornam vetores da doença para pessoas mais velhas ou mais vulneráveis a complicações. — Ressaltamos o papel social da imunização, tanto para adultos quanto para crianças. A ação das vacinas é, principalmente, coletiva e menos individual — completou a especialista em saúde. Ela reitera, ainda, a importância de todo o calendário vacinal infantil.

— Um grande aliado dos pais e cuidadores é a Caderneta da Criança, um documento que distribuímos a todas as maternidades e tem todas as ações para acompanhar o crescimento e desenvolvimento infantil, inclusive as vacinas que elas devem receber em cada época da vida — destacou Jeanice Cardoso.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.