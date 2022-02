Sertanejo Paraná é o convidado do Sem Censura desta segunda

A música sertaneja toma conta do Sem Censura desta segunda-feira (7), com a presença do cantor e compositor Paraná, da dupla brasiliense Chico Rey e Paraná. O artista conversa com a apresentadora Marina Machado sobre sua carreira de sucesso pelo Brasil. Música sertaneja, causos e sucessos da dupla, que por mais de 30 anos formou com o irmão Chico Rey, falecido em 2016, são os assuntos desta edição.

Nascido José Cláudio Gomes em Arapongas (PR), em 1956, na década de 70 formou dupla com o irmão Francisco Aparecido de Jesus Gomes, quando se chamavam Devanil e Denival, conhecidos tocadores de seresta e sertanejo de raiz. Na década de 80 mudaram-se com a família para Brasília, onde costumavam tocar na Rádio Alvorada e onde lançaram o primeiro LP.

Em 1981 lançaram o álbum que os consagrou pelos nomes de Chico Rey e Paraná e, em 1988, alcançaram sucesso nacional com a música Quem Será seu Outro Amor, com a qual conquistaram o Disco de Ouro. Desde então lançaram inúmeros sucessos em mais de 20 álbuns.

Ganharam mais um Disco de Ouro em 2002, com a compilação dos maiores sucessos e gravaram o primeiro DVD em 2006, com a participação de grandes nomes do sertanejo. Desde a morte do irmão, Paraná tem percorrido o país em carreira solo.

Participam do bate-papo de hoje os apresentadores Paulinho Del Ribeiro, do programa Canto e Sabor do Brasil, da TV Brasil, e Maurício Rabelo, do programa Eu de Cá, Você de Lá, da Rádio Nacional de Brasília.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Escrava Isaura

Sem Censura – Paraná, cantor e compositor sertanejo

Segunda-feira (07), às 21h, na TV Brasil

