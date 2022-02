Definida a empresa que fará pavimentação da SC-156, entre São Domingos e a divisa com o Paraná

O Governo do Estado deu mais um passo importante para a pavimentação da SC-156, entre o município de São Domingos e a divisa com o Paraná. O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, homologou, nesta sexta-feira, 4, a empresa vencedora do processo licitatório. A empresa Planaterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda será a responsável pelos trabalhos. O valor do investimento do Governo do Estado é de R$ 87,8 milhões.

O trecho de 23,4 quilômetros receberá obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente (bueiros e sarjetas), obras complementares, sinalização e meio ambiente. O projeto também contempla uma ponte sobre o Córrego Jacutinga. O prazo para a conclusão é de 18 meses, após assinatura da ordem de serviço.

Vieira destaca que a economia entre o valor orçado e o contratado neste processo ultrapassa os R$ 7 milhões.

“Uma gestão eficiente e econômica é uma das marcas deste governo. A obra estava orçada em R$ 95 milhões. Esse resultado é possível graças à gestão dos nossos processos licitatórios. Somente em 2021, a SIE economizou mais de R$ 103 milhões em licitações. Essa é uma mostra do que é possível realizar com vontade política e pessoas comprometidas com o que é público”.