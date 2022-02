Governador assina ordem de início de pavimentação asfáltica da rua Santa Catarina, em Gravataí

O governador Eduardo Leite assinará, no final da tarde desta segunda-feira (7/2), às 18h, a ordem de início das obras de pavimentação asfáltica da rua Santa Catarina, em Gravataí, na região metropolitana. O convênio com o município faz parte do programa Pavimenta.

O ato contará com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Luiz Carlos Busato, e do prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon.

Aviso de pauta

O quê: ordem de início de pavimentação asfáltica da rua Santa Catarina, em Gravataí

Quando: segunda-feira (7/2), às 18h

Onde: rua Santa Catarina (esquina com São Paulo), na Vila Neópolis, em Gravataí