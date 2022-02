Serviços na rodovia ERS-430 e fornecimento de refeições são destaques na Agenda Celic

A contratação de empresa para execução de serviços na rodovia ERS-430, no trecho compreendido entre os entroncamentos com a ERS-467 (Tapejara) e a ERS-475 (Charrua), é um dos destaques das licitações entre 7 e 11 de fevereiro da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo. A abertura das propostas para o trecho (12.157,72 metros de extensão) ocorre na segunda-feira (7/2), às 14h.

O fornecimento ininterrupto de refeições diárias destinadas aos adolescentes internos da Unidade de Passo Fundo da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) também está na Agenda Celic da semana. São 40 refeições diárias compostas cada uma por café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, e o pregão eletrônico está agendado para sexta-feira (11/2), às 9h30min.

No total, a semana de 7 a 11 de fevereiro prevê 29 licitações para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o sitewww.celic.rs.gov.bre consultar pelo número do edital.

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Cliqueaquie confira as licitações agendadas para a semana de 7 a 11 de fevereiro.