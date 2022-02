Projeto Guri oferece vagas gratuitas para aulas de música em São Paulo

Estão abertas, até 25 de fevereiro, as matrículas para o Projeto Guri, na Grande São Paulo, com vagas para cursos gratuitos de música. São oferecidas aulas de instrumentos musicais, canto, coral e iniciação musical para crianças e adultos.

A iniciativa é um programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo e é gerido pela organização social Santa Marcelina Cultura. Os interessados devem procurar um dos 44 polos do projeto. A oferta de vagas varia de acordo com cada unidade e pode ser conferida no site da instituição.

Entre os instrumentos que podem ser escolhidos estão piano, violão, violino, violoncelo, flauta, clarinete, fagote, oboé, saxofone, trompa, trompete, trombone, tuba, percussão, contrabaixo elétrico e guitarra. O curso tem duração de dois a quatro anos.

Para fazer a matrícula, o aluno deve estar acompanhado de responsável e apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia), uma foto 3×4 recente e comprovante de endereço.

De acordo com o governo estadual, o programa atende cerca de 13 mil crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. Para participar, é preciso estar matriculado em uma escola regular, da rede pública ou particular. Apenas algumas unidades oferecem vagas para iniciação musical de adultos.