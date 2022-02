Definida a empresa que fará a pavimentação da SC-492, entre São Miguel da Boa Vista e Romelândia

Aguardada há mais de 15 anos, a pavimentação da rodovia SC-492, entre São Miguel da Boa Vista e Romelândia, está mais próxima de se tornar realidade. O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira, homologou o resultado do processo licitatório. A empresa Gaia Rodovias LTDA será a responsável pela pavimentação do trecho de 8,6 quilômetros.

Estão previstos serviços de pavimentação, drenagem, terraplenagem, sinalização, obras complementares, meio ambiente, iluminação, obras de contenção e terceira-faixas em alguns pontos da rodovia.

De acordo com Vieira, o trecho é um importante corredor logístico e a obra vai auxiliar no escoamento da produção e desenvolvimento da região. “Estamos levando o desenvolvimento para todas as regiões do nosso Estado. Essa obra é mais um exemplo do compromisso assumido e honrado por essa gestão, de tirar do papel demandas que estavam engavetadas há décadas. Além de garantir o desenvolvimento da região, a obra também vai auxiliar na segurança de todos que trafegam pelo local”, destacou.

O prazo previsto para a conclusão dos trabalhos é de 18 meses e o valor de investimento do Governo do Estado é de R$ 41 milhões.