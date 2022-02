Derrubadas possui 30 casos ativos de Covid-19

A atualização dos dados epidemiológicos aponta que Derrubadas tem 30 casos ativos do novo coronavírus no sábado (5/2) e nenhuma pessoa esperando o resultado de exame laboratorial.

Desde o início da pandemia, o município contabiliza 502 moradores contaminados, dos quais, 466 já se recuperaram e seis morreram. No momento, não há derrubadenses hospitalizados em razão de sintomas da doença.

Até agora, a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) registra 1.600 testes para detecção da Covid-19 e 1.098 resultados descartados.

