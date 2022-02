Redentora: 91,64% dos moradores que contraíram a Covid-19 já estão curados

Até a sexta-feira (4/2), Redentora contabilizava 1.293 diagnósticos positivos do novo coronavírus. Deste total, 1.185 (91,64%) pacientes estão recuperados e outros 31 acabaram falecendo.

O mais recente boletim epidemiológico mostrava a existência de 77 casos ativos e recebendo acompanhamento da equipe da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

No momento, apenas um redentorense ocupa leito hospitalar em função de sintomas da Covid-19.

