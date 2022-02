Sine divulga agenda da próxima edição da Caravana do Emprego

O Sistema Nacional do Emprego (Sine) de Santa Catarina divulgou nesta sexta-feira, 4, a agenda da Caravana do Emprego. As próximas edições vão ocorrer em Indaial, São José, Cunha Porã, Araranguá, Criciúma, Lages e Penha. A ação pretende aproximar ainda mais o empregador e o trabalhador.

Para o diretor de Emprego e Renda da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), Diego Goulart, as parcerias com os municípios são muito importantes. “Após a primeira edição em Laguna, tivemos muitos contatos requerendo a Caravana do Emprego em outras cidades. Além da intermediação da mão de obra, a nossa unidade móvel oferece serviços ao trabalhador e ao empregador. A ideia é que esse programa reforce as ações que estão sendo feitas pelo Governo para que tenhamos o cidadão empregado e o empregador satisfeito com o trabalhador”, destacou.

A Caravana do Emprego além de divulgar oportunidades, também realiza atendimento ao trabalhador e ao empregador e oferece dicas de confecção de currículo e de como se portar durante uma entrevista.

Agenda

Fevereiro

17 e 18 - Indaial

23 - São José

Março

04 - Cunha Porã

09 - Araranguá

11 - Criciúma

17 e 18 - Lages

25 - Penha

As informações dos horários e locais vão ser divulgados nos próximos dias. As edições vão seguir todos os protocolos de segurança para conter a propagação do coronavírus no Estado.

Primeira edição aconteceu em Laguna

A edição em Laguna ocorreu em 14 de janeiro, na Avenida Colombo Machado Salles, no Centro Histórico. Ao longo da visita, foram realizados mais de 300 atendimentos e aproximadamente 200 encaminhamentos.

Texto: jornalista Pablo Mingoti