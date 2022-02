Covid-19 provoca a 38ª morte em Tenente Portela

Idoso apresentou os primeiros sintomas da doença em 22 de janeiro, sendo internado no HSA no dia 27 (Foto: Diones Roberto Becker)

A vítima é um homem de 92 anos de idade. Ele possuía comorbidades. De acordo com a nota de pesar emitida pela Administração Municipal de Tenente Portela, o idoso apresentou os primeiros sintomas do novo coronavírus em 22 de janeiro.

No dia 27, o paciente internou no Hospital Santo Antônio (HSA). O resultado do exame confirmando a contaminação foi divulgado em 28 de janeiro. A morte ocorreu na sexta-feira (4/2).

O mais recente boletim epidemiológico mostra que Tenente Portela tem 216 casos ativos de Covid-19 e 53 pessoas aguardando o resultado de exames laboratoriais. Entretanto, nenhum morador está internado no HSA com sintomas da doença.

