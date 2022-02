Tenente Portela ultrapassa os 200 casos ativos do novo coronavírus

Com mais 27 contaminações diagnosticadas em praticamente um dia, Tenente Portela alcançou 216 casos ativos do novo coronavírus. Os dados epidemiológicos foram atualizados na tarde da sexta-feira (4/2).

Apesar do alto número de moradores infectados, nenhum ocupa leito no Hospital Santo Antônio (HSA) em razão de sintomas da doença.

O município acumula, desde o início da pandemia, 2.265 diagnósticos positivos de Covid-19, sendo que, 2.011 pacientes estão recuperados e 38 morreram. O óbito mais recente atribuído ao vírus foi confirmado nesta sexta-feira.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) já processou 10.628 testes relacionados ao novo coronavírus. Deste montante, 8.354 pessoas não tiveram a contaminação comprovada. No momento, 53 moradores esperam o resultado de exames laboratoriais.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.