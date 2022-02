Santa Catarina tem menor número de pedidos de seguro-desemprego em 10 anos

Para o governador Carlos Moisés, o resultado comprova a força da economia catarinense no cenário nacional. Ele lembra que Santa Catarina segue com a menor taxa de desemprego do país, com 5,3%. Em 2021, os requerimentos de seguro-desemprego caíram 17% - de 349 mil para 290 mil.

“Em 2022, vamos seguir trabalhando para que Santa Catarina mantenha os melhores índices econômicos do Brasil. Nosso nível de desemprego é menor do que o de muitos países desenvolvidos. Tudo isso é fruto de uma economia diversificada e de um setor produtivo aguerrido e com confiança para investir”, reforça o chefe do Executivo estadual.

Para o diretor de Emprego e Renda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Diego Goulart, o ano de 2021 ainda registrou dificuldades na economia por conta da pandemia de Covid-19. Mesmo assim, Santa Catarina teve resultados positivos. “Isso evidencia a força econômica do nosso Estado. Vale lembrar também que o Sistema Nacional do Emprego (Sine) possui mais de oito mil vagas disponíveis para aqueles que desejam entrar no mercado formal de trabalho”, diz Goulart.

:: Veja o número de pedidos de seguro-desemprego em SC desde 2011

2011 – 281 mil

2012 – 301 mil

2013 – 328 mil

2014 – 342 mil

2015 – 344 mil

2016 – 340 mil

2017 – 314 mil

2018 – 314 mil

2019 -317 mil

2020 – 349 mil

2021 – 290 mil