Centro Terapêutico em Tenente Portela trabalha mudando vidas e reconstruindo futuros

Já está operando em Tenente Portela o Centro Terapêutico Nova Vida, que incialmente funcionaria como uma ONG, mas sofreu um processo de transformação até a sua efetivação. O projeto teve a iniciativa do vereador Derli da Silva, PSDB, que junto com outros apoiadores buscou recursos e condições para o funcionamento da instituição.

A unidade foi instalada na Escola de São Sebastião, no interior de Tenente Portela. O local estava fechado e se deteriorando desde que a escola estadual que funcionava no local foi fechada. O município conseguiu a posse da área ajunto ao estado e cedeu através de projeto de lei para que o projeto pudesse se estabelecer.

O Centro Terapêutico Nova Vida é um instituto criado com o propósito de auxiliar seus internados a superar seus problemas de vícios, em drogas e álcool. O centro começou o seu trabalho de auxiliar seus internados há cerca de 4 meses, e nesse pequeno tempo já mudou a vida de mais de 10 pessoas.

Segundo João Fagundes da Silva, diretor do Centro, eles trabalham com aconselhamentos, tendo uma rotina diária para manter os internos ocupados. Ao levantar pela manhã os internados tomam café e entre às 7h e às 8h eles uma conversa em grupo, onde leem a bíblia e tomam chimarrão.

As 9h começa uma etapa de terapia ao ar livre onde lidam com a natureza, plantam, varem e fazem a manutenção do lugar onde moram, essa é a primeira parte da terapia que termina às 11 horas, depois almoçam e descansam para as 14 horas então iniciarem a segunda etapa da terapia.

Geralmente nestes horários eles costumam terminar os afazeres da manhã ou iniciarem afazeres para concluírem no próximo dia, terminando os afazeres às 4h. Para encerrar o dia eles voltam a ler a bíblia escutar explicações sobre e conversar em grupo.

Os internos no Centro produzem produtos rurais como mandioca, batata-doce, milho, feijão, alface e outros diversos produtos de horta, que são utilizados para o próprio consumo. No futuro e se a demanda permitir a ideia dos diretores do projeto também é comercializar os produtos.

As pessoas que o Centro Terapêutico, são dependentes de álcool e drogas. A internação é voluntária e a expectativa de tratamento é de 10 meses, no entanto, para isso conta também a vontade do interno. O local é dedicado apenas para o atendimento de homens.

Os internados que estão no local atualmente são de diversos municípios da região, uma vez que a instituição não se limita ao atendimento em Tenente Portela. Apesar de nesse início de trabalho a maioria dos internados serem aposentados, o projeto também não faz distinção de idade.

A fonte de renda do local é de apoiadores e metade do salário das pessoas que recebem aposentadoria e estão ingressas no local. Não cobrança pelo atendimento e estadia, sendo que esse meio salário, por parte de aposentados é repassado de forma voluntária. Por enquanto o Centro ainda não recebe recursos financeiros públicos, mas já há um projeto para receber recursos da Prefeitura de Tenente Portela.

No momento estão internadas 6 pessoas no instituto na faixa com idade entre 20 e 60 anos. O local tem capacidade máxima de acomodar 20 pessoas e o objetivo é ir abrindo as portas e recebendo novos internos até que se tenha a completude das vagas.

João Fagundes relatou que um dos internos, que está a mais tempo na casa, chegou no local sem auto estima, abandonado pelas famílias e pelos amigos e totalmente sem esperanças. Integrado ao grupo e buscando melhorar a transformação recebida pelo sujeito fui surpreendente. Seus familiares que não tinham quaisquer esperanças na sua capacidade de se reergues estão mudando de opinião e até os pais, que moram longe e que já não tinham mais esperança no filho estão vindo para visita-lo.

Ele hoje é um dos internos que mais ajuda e inclusive tem sido um arrimo de fé e esperança para os novos internos, ajudando e aconselhando-os para que eles se reencontrem com um futuro que será muito melhor do que aquele que estavam planejados para eles.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.