Em agendas no interior do Estado, Leite visita Camaquã, Cristal e Pelotas nesta sexta, dia 4

Cumprindo agendas no interior do Estado, o governador Eduardo Leite visitará, nesta sexta-feira (4/2), as cidades de Camaquã, Cristal e Pelotas.

Pela manhã, em Camaquã, Leite se reúne com empresários para tratar das ações do governo do Estado na região, como investimentos na indústria, comércio e agronegócio, situação da estiagem e programa Avançar.

No início da tarde, o governador visita o Parque Histórico General Bento Gonçalves, em Cristal, para conhecer as ações de recuperação da área. Por meio do programa Avançar na Cultura, as instalações receberão investimento de R$ 650 mil para obras de conservação. No parque, há uma réplica da casa em que viveu Bento Gonçalves sobre as ruínas da original.

Também no sul do Estado, em Pelotas, Leite receberá homenagem na Câmara de Vereadores conduzida pelo presidente do legislativo pelotense, vereador Marcos Ferreira.

Avisos de pauta

O quê: Reunião com empresários da região de Camaquã

Quando: sexta-feira (4/2), às 11h

Onde: ACI Camaquã - rua Júlio de Castilhos, 1.140, bairro Hípico, Camaquã

O quê: visita ao Parque Histórico General Bento Gonçalves

Quando: sexta-feira (4/2), às 14h30

Onde: BR-116, km 424, Cristal

O quê: homenagem ao governador Eduardo Leite

Quando: sexta-feira (4/2), às 18h

Onde: Câmara de Vereadores de Pelotas - rua 15 de Novembro, 207, Centro, Pelotas