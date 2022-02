Veiculo pegou fogo em Seberi

Não se sabe as causas do incêndio (Foto: Gelson de Souza)

Um veiculo Fusca Vw foi consumido por chamas nesta quarta-feira, 02/02, por volta das 17h30min. O veiculo tinha placas de Seberi.

O fato ocorreu na Linha Noro próximo à antena de transmissão da Rádio Seberi FM, o proprietário do veiculo estava transitando pela cidade quando percebeu as chamas logo após sair do veiculo pediu por ajuda.

O Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen esteve no local, controlou as chamas que também atingiu boa parte da vegetação do local. Não se sabe as causas do incêndio.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.