Rádio Província empata em quatro a quatro com ACEFS Miraguaí/Laegue Sports

Em confronto de alto nível e com emoções até o momento final, a equipe da Rádio Provincia ficou com a vaga nas penalidades máximas apos empatar em 04 a 04 com ACEFS Miraguaí/League Sports, pela quartas de final sub 21

