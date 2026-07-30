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Defensoria do Rio faz campanha de paternidade no metrô

Atendimentos serão feitos nesta sexta-feira das 9h às 15h

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/07/2026 às 17h16

O MetrôRio recebe nesta sexta-feira (31) a campanha “Meu Pai Tem Nome”, para realizar exames de DNA e orientação jurídica gratuita na estação de metrô da Carioca, no centro da cidade.

A iniciativa é promovida pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), e os atendimentos vão acontecer das 9h às 15h, no mezanino do Acesso B (Avenida Chile) da estação por ordem de chegada.

“É importante também desmistificar o exame de DNA, porque muita gente, além de não conseguir ter recursos financeiros para pagar, pode deixar de fazer por medo. Então é importante dizer que esse exame é rápido, simples e praticamente indolor” informa a Defensora Pública, Larissa Davidovich.

Para participar, basta comparecer com a documentação necessária, e em caso de realização do exame, todos os participantes precisam estar presentes para a coleta do material genético. A campanha também vai oferecer atendimento especializado para pessoas que desejam realizar o reconhecimento voluntário de paternidade ou maternidade, seja por vínculo biológico ou socioafetivo.

Os resultados desta edição vão ser entregues no Dia D da campanha, 15 de agosto, no Estádio de São Januário.

Como participar

Não é necessário nenhum tipo de inscrição prévia, basta levar a documentação necessária e realizar o cadastro junto a equipe da DPRJ no local. Os documentos necessários são:

Da pessoa interessada:

Documento de identidade; CPF; Comprovante de residência atualizado.

Da pessoa que busca o reconhecimento:

Certidão de nascimento; Ou Declaração de Nascido Vivo (DNV), quando ainda não houver registro.

Quando aplicável: Certidão de óbito do suposto pai ou da suposta mãe.

Campanha Meu Pai Tem Nome

A campanha que é promovida nacionalmente pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), garante acesso gratuito ao reconhecimento da filiação, assegurando direitos como pensão alimentícia, herança, benefícios previdenciários, acesso ao histórico de saúde familiar e o fortalecimento dos vínculos familiares.

A iniciativa busca enfrentar uma realidade que ainda afeta milhares de brasileiros. Em 2025, 173.112 crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento, o equivalente a 6,9% dos nascimentos registrados no país, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil.

No Estado do Rio de Janeiro foram 12.883 registros, representando 7,77% dos nascimentos, um percentual superior à média nacional. Ao longo dos próximos meses, a campanha está percorrendo diferentes locais do estado, ampliando o acesso da população ao serviço.

As próximas etapas serão divulgadas pela Defensoria Pública.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Tâmara Freire.

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